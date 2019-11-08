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В числе доказательств причиненного 27 июля полиции Москвы ущерба представлены чистые листы

Истец просит возместить ущерб - более 4 млн рублей, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных акций

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Представитель столичного главка полиции представил в Симоновском суде в качестве доказательств расходов и материального ущерба, причиненного стражам порядка в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, документы с чистыми листами. Об этом сообщил юрист Александр Помазуев на заседании суда, который рассматривает иски столичного ГУ МВД о возмещении причиненного ущерба к блогеру Алексею Навальному и экс-кандидатам в Мосгордуму.

ГУ МВД по Москве подало два иска: один к Навальному, экс-кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, а также координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, второй подан к Соболь и сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову. В обоих случаях истец просит возместить ущерб - более 4 млн рублей, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий.

"Представитель истца передал нам в качестве доказательств большое количество приказов по личному составу московской полиции и справки на основе них. И в числе кип этих документов мы видим 21 белый лист. Мы не понимаем, как и что эти листы доказывают", - сказал Помазуев, представляющий интересы Навального и Любови Соболь. В ходе заседания он представил эти листы.

Кроме того, сторона ответчика также представила суду еще ряд возражений на аргументы столичного главка полиции, которые суд приобщил к делу в письменном виде.

После этого судья отложил заседание на 22 ноября, чтобы дать представителю истца время для ознакомления с возражениями.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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