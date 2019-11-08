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Паводок в Иркутской области

Медведев расширил состав комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

В нее вошли глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил в состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрия Кириллова и заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Ястребова. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка была создана 1 июля. Ее возглавил вице-премьер Виталий Мутко. В состав комиссии вошло руководство Минстроя, МЧС, Минфина, МВД, Генпрокуратуры, Минэкономразвития, Минздрава, Минтранса и других министерств и ведомств, а также региональной власти.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияКириллов, Дмитрий МихайловичПаводок в Иркутской области
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