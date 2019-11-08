Ростовская область в 2020 году подпишет соглашение о сотрудничестве с Окинавой

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Ростовская область рассчитывает в 2020 году подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве с самой южной японской префектурой Окинава. Об этом в пятницу в Токио рассказал ТАСС заместитель губернатора области Алексей Изотов.

"Это будет рамочное соглашение. Вчера мы встречались с вице-губернатором Окинавы господином [Моритакэ] Томикавой, подробно все обсудили и решили, что соглашение должно быть всеобъемлющим, - рассказал он, подчеркнув, что стороны решили подписать его в максимально короткие сроки. - Рассчитываем, что оно будет подписано в течение 2020 года".

По словам Изотова, между самыми южными регионами России и Японии планируются активные обмены в области культуры, спорта, туризма. "Возможно также развитие взаимоотношений в области академических обменов", - добавил собеседник агентства, напомнив, что на сегодняшний день уже существует соглашение о сотрудничестве между Ростовским государственным экономическим университетом и японским университетом Кобе Гакуин.

Заместитель губернатора Ростовской области также рассказал, что Окинава выразила заинтересованность в развитии отношений с областью в сфере IT-технологий. "Они слышали, что в России очень высокий уровень профессионалов в этой сфере, и Ростовская область не является в этом вопросе исключением", - пояснил Изотов.

Активизация сотрудничества с Японией

Регион отмечает активизацию сотрудничества с Японией в текущем году.

"Мы отмечаем активизацию сотрудничества с Японией на региональном уровне. За первые шесть месяцев товарооборот вырос на 56% по сравнению аналогичным периодом 2018 года", - подчеркнул Изотов. Он также отметил, что на переговорах с представителями регионов японской стороной перестал подниматься территориальный вопрос, а также вопрос антироссийских санкций.

Заместитель губернатора Ростовской области выразил мнение, что сейчас начинается "совершенно новый этап" развития российско-японских отношений. "Раньше все движение шло по принципу от сложного к простому, сверху вниз. Но после того как во Владивостоке лидеры двух государств заявили о том, что 2020-2021 года объявляются годами регионального сотрудничества, пошло встречное движение снизу вверх, от простого к сложному", - пояснил Изотов, сравнив это с открытием улицы с двухсторонним движением.

В то же время Изотов подчеркнул, что в Ростовской области уверены в том, что в сфере сотрудничества с Японией есть еще очень большой и пока не реализованный потенциал.

Визит крупной японской бизнес-миссии в 2020 году

По словам Изотова, в начале следующего года в российский регион приедет крупная японская бизнес-миссия.

"В начале 2020 года ожидаем визит в Ростовскую область представительной японской бизнес-миссии", - сказал он, добавив, что в 2020 году состоится ответный визит в Японию со стороны ростовских предпринимателей.

"Состав нашей делегации будет подобран с упором на нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", - пояснил замгубернатора. - Мы хотим, чтобы эта миссия в основном состояла из представителей малых и средних предприятий Ростовской области, именно региональных, которые в Японии смогли бы найти общие интересы с японскими региональными компаниями".

По словам Изотова, наибольший интерес как у Ростовской области, так и у японской стороны вызывает развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности в области переработки зерна. "В этом году мы собрали рекордный урожай - 12 млн т зерна, это первое место по всей России", - отметил он. Замгубернатора подчеркнул, что повышение качества переработки этого зерна стало бы отличным импульсом для экономики с точки зрения существенного повышения добавленной стоимости.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что японская компания "Сискан" обсуждает возможность строительства в регионе медицинского центра. По словам Изотова, японская делегация во главе с президентом компании, специализирующейся на строительстве таких центров за рубежом, приедет в Ростовскую область 21-22 ноября. Он подчеркнул, что со стороны Ростовской области "губернатором уже определен участок земли со всеми необходимыми коммуникациями" под строительство медцентра.

"Первые практические шаги мы ожидаем увидеть уже в первой половине 2020 года. Так что сам центр может появиться уже в ближайшие годы", - добавил Изотов.

В новость внесены изменения (12:25 мск) - добавлены подробности.