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Васильева заявила, что почти четверть учителей в России - пенсионного возраста

По словам министра просвещения, до 2029 года проблему с молодыми учителями в школах будет решить достаточно сложно
Министр просвещения РФ Ольга Васильева Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© Владимир Гердо/ТАСС

ДУБОВОЕ /Белгородская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Почти четверть учителей в России - это люди пенсионного возраста, сообщила в пятницу министр просвещения России Ольга Васильева на пленарном заседании IV Всероссийского съезда учителей сельских школ, который проходит в Белгородской области.

Министр напомнила, что сегодня в стране насчитывается 1,3 млн учителей, 470 тыс. из которых - это преподаватели сельских школ. "На сегодняшний день треть нашего педагогического корпуса - это люди достойного возраста. У нас на сегодняшний день 23% людей, которые перешли пенсионную черту, и 19% людей, которые к ней приближаются", - сказала она.

По словам министра, до 2029 года проблему с молодыми учителями в школах будет решить достаточно сложно. "У нас и сейчас, и в 2029 году 5,9% тех, кому до 29 лет", - добавила она.

В этой связи Васильева напомнила о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий студентам старших курсов право преподавать в школах еще до получения диплома. По мнению главы Минпросвещения, законопроект вызвал большой резонанс в профессиональном сообществе, однако она напомнила, что сама по себе инициатива не нова.

"Мы с вами в нашем недалеком прошлом, имея незаконченное высшее образование, тоже могли работать в школах", - напомнила министр сидящим в зале учителям.

Она также отметила, что в этом смысле наличие большого числа взрослых педагогов в школах является положительным моментом, поскольку они смогут выполнять функцию наставников и делиться опытом с молодым поколением учителей.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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