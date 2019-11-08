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Полковник ФСБ Черкалин объяснил "служебной необходимостью" хранение у родителей $50 млн

При обыске в квартире родителей полковника изъяли $50 млн, €1 млн и 15 млн рублей
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полковник ФСБ России Кирилл Черкалин принес в дом к родителям $50 млн, €1 млн и 15 млн рублей на хранение, объяснив это "служебной необходимостью". Об этом в пятницу на заседании Головинского суда Москвы сообщила мать Черкалина, давая показания по иску прокуратуры об обращении его имущества в доход государства.

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"Сын пришел, принес деньги и сообщил, что это служебная необходимость. Больше я ничего не спрашивала", - сказала мать Черкалина.

Прокурор сообщил суду, что при обыске в квартире родителей полковника изъяли $50 млн, €1 млн и 15 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Черкалин согласен отдать государству почти все заявленное по миллиардному иску имущество. Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей; $22,056 млн, €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей; автомобиля Porsche Cayenne.

Суть иска

Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7116 кв. метров, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей.

Большую часть этой суммы, около 6 млрд в рублевом эквиваленте, составляют изъятые в квартире и машине Черкалина наличные в рублях и иностранной валюте. Генпрокуратура в ходе проверки соответствия расходов и доходов экс-начальника 2-го отдела управления "К" СЭБ ФСБ России Черкалина установила, что он предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал на своих родственников и близких. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре.

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Россия
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