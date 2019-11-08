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Электронная платформа для НКО появится в Хабаровском крае в 2020 году

Подобная система для сбора проектных предложений и подачи заявок на получение грантов работает уже в 10 регионах страны

ТАСС, 8 ноября. Хабаровский край в 2020 году создаст электронную платформу для некоммерческих организаций, с помощью которой они смогут подать заявку и получить гранты на реализацию своих инициатив. Соответствующее соглашение подписали глава региона Сергей Фургал и директор Фонда цифровых технологий Сергей Габестро на Гражданском форуме в Хабаровске, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Хабаровский край планирует перенять федеральный опыт и создать онлайн-платформу для представителей некоммерческого сектора. Уже со следующего года НКО региона смогут подать заявку и получить гранты на реализацию своих инициатив через специальную электронную площадку. Губернатор Хабаровского края и Сергей Габестро заключили соответствующее соглашение, согласно которому Фонд развития цифровых технологий по согласованию с правительством края внедрит электронно-проектную систему", - говорится в сообщении.

Платформа будет предназначена для сбора проектных предложений, гражданских инициатив, подачи заявок на участие в конкурсах, а также ознакомления экспертов с заявками и проектами, размещения информации о результатах проектной деятельности.

В 2017 году был запущен федеральный портал "Моя Россия", с его помощью Фонд президентских грантов организовал отбор получателей господдержки. Так, на портале есть конструктор сайта, и каждая НКО, активист или волонтер может бесплатно создать свою электронную платформу. Через этот сайт можно подавать заявки на все грантовые конкурсы, которые проводит фонд. Система уже работает в 10 регионах России.

По итогам конкурсов на получение грантов в 2019 году победителями стали 36 некоммерческих организаций Хабаровского края, общий размер привлеченных в регион средств на реализацию проектов составляет 53,3 млн рублей.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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