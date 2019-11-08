Васильева: только половина поступивших в педагогические вузы студентов заканчивает их

ДУБОВОЕ /Белгородская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Ежегодно педагогические вузы страны набирают на бюджет более 73 тыс. студентов, только половина из них заканчивает последний курс, еще меньше идет работать в школу. Об этом сообщила в пятницу министр просвещения России Ольга Васильева на пленарном заседании IV Всероссийского съезда учителе сельских школ, который проходит в Белгородской области.

"Мы ежегодно набираем 73647 бюджетных мест - это очень много. Но до последнего курса доходит половина, а из той половины, которая заканчивает вуз, ровно 30% доходит до школы", - сказала она.

По мнению министра, причина такой ситуации кроется в том, что молодые специалисты "просто боятся идти в школы". Решить эту проблему, уверена глава Минпросвещения, можно, увеличив количество практики в педвузах. "Я считаю, что нужно вернуть сейчас тот объем практики, который был когда-то у нас", - сказала она.