"Дальневосточный экспресс" запустили в московском метро в преддверии Дней Дальнего Востока

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Новый тематический поезд в преддверии открытия Дней Дальнего Востока в Москве вышел на кольцевую линию московского метрополитена. Церемония запуска "Дальневосточного экспресса" прошла в депо "Красная Пресня", в ней по традиции принял участие вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"В третий раз в дорогу по пространствам московского метрополитена отправляется "Дальневосточный экспресс". Он стал больше: в соответствии с указом президента РФ <...> к Дальнему Востоку присоединились еще два региона - Бурятия и Забайкалье. Но цели его остались те же самые: рассказать жителям, гостям Москвы о Дальнем Востоке", - сказал Трутнев.

Состав, оформленный в тематике регионов Дальнего Востока, будет курсировать полгода. За это время он расскажет почти трем миллионам пассажиров о регионах, достопримечательностях, истории и уникальной природе края. Поезд состоит из 5 вагонов по 2 секции - они посвящены одиннадцати регионам ДФО.

Снаружи поезд украшен фотоколлажами: пассажиры метро смогут увидеть Долину гейзеров, остров Русский, Курильские острова, амурского тигра, дальневосточного леопарда и камчатского краба - то, чем славится регион. Внутри на стенах вагонов размещены заметки с историческими фактами, описаниями знаковых мест. Там же рассказывается о крупных инвестиционных проектах, образовании и работе на Дальнем Востоке. В каждой секции представлена зона, рассказывающая о программе "Дальневосточный гектар".

Возле кабин машинистов оборудованы специальные фотозоны: пассажиры первого и последнего вагонов тематического поезда могут сфотографироваться с нарисованными обитателями Дальнего Востока. Особенностью этого "Дальневосточного экспресса" стала непрерывная призовая викторина. По специальной ссылке, размещенной на стенах вагонов, можно пройти онлайн-квест и выиграть различные призы, в том числе туристические путевки в регионы Дальнего Востока. Викторина будет идти все полгода, которые курсирует поезд.

Дни Дальнего Востока в Москве пройдут со 2 по 14 декабря. 2 декабря на Новом Арбате также откроется Дальневосточная ярмарка, она продлится неделю. С 12 по 14 декабря в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной состоится фестиваль для молодежи. Также пройдет вручение наград общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" и церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева. Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.