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Проект электронной версии Большой российской энциклопедии представят 21 ноября в Уфе

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что она, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Проект российского аналога многоязычной универсальной интернет-энциклопедии "Википедия" впервые представят 21 ноября в Уфе на конференции "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития", сообщили ТАСС в пятницу в главной редакции научного издательства "Большая Российская энциклопедия"

"Проект будет представлен в первый день Всероссийской конференции с международным участием "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития", которая пройдет 21-22 ноября в Уфе", - сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября выразил уверенность, что электронная версия Большой Российской энциклопедии (БРЭ), в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.

Тома БРЭ в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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