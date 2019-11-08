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Песков заявил, что о запрете "Википедии" не может быть и речи

При этом пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что информация на этом ресурсе никем не гарантируется

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Запрета или препятствий для доступа к "Википедии" нет и быть не может, заверил журналистов в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он констатировал, что после заседания Совета по русскому язык, которое провел на этой неделе глава государства Владимир Путин, возникла дискуссия, связанная с интерпретацией слов президента. "Дискуссия развернулась по теме "Википедии" и Большой российской энциклопедии", - уточнил представитель Кремля. По его оценке, "Википедия" - это уважаемый, популярный ресурс, самообновляемый".

"То, что имел в виду президент и некоторые выступающие [на заседании Совета по русскому языку], - это то, что при всем уважении все-таки информация, опубликованная в "Википедии" и регулярно обновляемая в "Википедии", никем не гарантируется, не гарантируется ее правильность и достоверность", - подчеркнул Песков. Он обратил внимание на тот факт, что "как раз президент говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний". "А это - Большая российский энциклопедия", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он убежден: "Ни о каких запретах, каких-то препятствий к доступу к "Википедии" нет и речи быть не может". Песков заметил, что убедиться в этом можно еще раз, перечитав стенограмму заседания Совета по русскому языку на сайте Кремля.

Теги
Песков, Дмитрий Сергеевич
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