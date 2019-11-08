Уральский федеральный университет создаст центр гуманитарного сотрудничества на Хайнане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) совместно с партнерами из Хайнаньского института экономики и бизнеса (Китай) создаст центр гуманитарного сотрудничества в Хайнане. Соответствующее соглашение подписали ректоры учебных заведений на встрече в КНР, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

"Четыре совместные программы подготовки бакалавров планируют запустить УрФУ и Хайнаньский институт экономики и бизнеса - сегодня главы вузов Виктор Кокшаров и Хуан Цзингуй поставили подписи под соглашением о сотрудничестве. <…> Университет заинтересован в запуске сотрудничества нового уровня, совместной базы с Хайнаньским институтом экономики и бизнеса - Российско-китайского центра гуманитарного сотрудничества на территории провинции Хайнань для ведения совместных образовательных проектов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в Российско-китайском гуманитарном центре планируется проводить научные исследования, создавать инновационные проекты и реализовывать образовательные программы. "Центр станет коммуникационной открытой площадкой для всех университетов России и Китая, на которой будут проходить конференции, форумы, симпозиумы, семинары в постоянном круглогодичном режиме. Сюда будут приезжать знаменитые ученые для обсуждения своих исследований", - сказал собеседник агентства.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются около 35 тыс. студентов. Под руководством ведущих зарубежных исследователей здесь работает 13 научных лабораторий.