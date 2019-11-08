Эксперт призвала повысить базовый оклад врачей в полтора раза

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Базовый оклад врачей необходимо увеличить как минимум в полтора раза, это могло бы частично решить проблемы в первичном звене здравоохранения и привлечь больше кадров в отрасль. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова.

Президент России Владимир Путин на совещании по здравоохранению 20 августа потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению. Минтруд должен выработать предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения до 20 сентября 2020 года.

"Чтобы создать мотивационный стимул и дополнительные врачи приходили в отрасль, базовый оклад должен быть увеличен как минимум в полтора раза, особенно в первичном звене, и плюс дополнительно коэффициент 1,3 для тех, кто работает в сельской местности", - сказала Улумбекова.

По ее мнению, минимальная зарплата врача должна составлять не менее 100 тыс. рублей, а дополнительные средства для увлечения фонда оплаты труда медработников в большинстве регионов должны обеспечиваться за счет субсидий из федерального бюджета. Аналогичное мнение высказал заместитель директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Фарит Кадыров.

"Я думаю, если бы у нас заработная плата была порядка 100 тыс. в среднем по Российской Федерацию, это был бы неплохой стартовый уровень, учитывая, что дифференциация все равно должна быть определенная по регионам, но не такая резкая, как у нас. То есть в регионах, прилегающих к Москве, 100 тыс. рублей - зарплата вполне приемлемая", - сказал он ТАСС.

Дефицит кадров

Кадыров пояснил, что зарплата врача складывается из оклада - фиксированной части, которая зависит от отработанного времени, квалификации работника и сложности его труда; выплат компенсационного и стимулирующего характера. Кроме того, в зарплату также входят переработки, учитывающие совмещение профессий медицинских должностей, когда, например, врач работает без медсестры или санитарки, выполняя их обязанности.

Эксперт отметил, что заработная плата, установленная "майскими указами" президента РФ, касается не конкретных работников, а среднего уровня по субъектам РФ. "В субъектах требуют от каждого учреждения, чтобы зарплата была на достаточно высоком уровне, чтобы выйти на средний уровень, но фактически нет требования, чтобы зарплата каждой больницы, каждого врача была на соответствующем уровне. Поэтому если субъект вышел на средний уровень, а где-то зарплата ниже или выше этого уровня, то это не является нарушением", - сказал Кадыров.

Помимо увеличения базового оклада, считают эксперты, медработникам необходимо предоставлять социальные льготы, например, жилье. Особенно актуально это было бы для молодежи. Кроме того, по мнению Улумбековой, в первичном звене не должно быть совместительства, поскольку слишком высокая нагрузка негативно сказывается на качестве работы.

"То есть у участкового терапевта на участке должно быть не более 1700 человек и ни одного человека больше. Если участок больше, чем 1700 человек у терапевта, а у врача общей практики больше, чем 1200 человек, то он не может эффективно выполнять свои функции. У нас сегодня достаточно большой коэффициент совместительства в первичном звене участковой службы, врачам приходится обслуживать как минимум в полтора раза больше участки по численности, чем положено по нормативу", - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что для решения проблемы перемещения кадров между субъектами, где оплата труда выше, "на федеральном уровне необходимо установить минимальные базовые оклады по основным профессиональным квалификационным группам". По мнению Улумбековой, нужно проявлять больше уважения к труду медработников, в том числе "прекратить публичные гонения на врачей" со стороны СМИ и населения.

По данным Минздрава, дефицит врачей в РФ составляет 25 тыс. работников, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону и только в десяти регионах он превышает 50%.