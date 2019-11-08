Косачев выступил против финансового участия России в восстановлении собора Нотр-Дам

САМАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступил против финансового участия России в восстановлении собора Парижской Богоматери, пострадавшего после апрельского пожара. Об этом он сообщил в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если речь идет о просьбе разделить бремя расходов по реставрации, то я бы был скорее скептиком, потому что у нас достаточно собственных объектов, которые нуждаются в поддержке государства", - сказал Косачев.

При этом он считает, что желающих поучаствовать в восстановительных работах с собором "будет более чем достаточно во многих государствах мира". По мнению Косачева, Россия может предоставить своих специалистов для выполнения каких-либо уникальных работ, которые не смогут сделать представители других стран. Сенатор считает, что эту возможность стоит проработать.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам.

Россия наряду с другими странами предлагала свою помощь в восстановлении собора. Как сообщал в октябре министр культуры Франции Франк Риестер, объем средств, уже перечисленных на восстановление собора, составляет €104 млн.