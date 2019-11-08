Песков напомнил об иммунитете президента, отвечая на вопрос о штрафе для главы государства

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к судебным органам вопрос о том, может ли суд в России оштрафовать главу государства. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

"Вам нужно обратиться в судебные органы или почитать законы, но у президента есть определенный иммунитет", - сказал представитель Кремля.

Вопрос Пескову был задан по следам решения Верховного суда Нью-Йорка, который предписал президенту США Дональду Трампу выплатить $2 млн ряду благотворительных организаций в рамках урегулирования исковой жалобы, поданной генеральной прокуратурой этого штата на его благотворительный фонд (Donald J. Trump Foundation).

Конституция России в ст. 91 отмечает, что президент РФ обладает неприкосновенностью. Согласно толкованию этой нормы, которое было дано в постановлении Конституционного суда РФ от 11 июля 2000 года N 12-П, неприкосновенность главы государства является одним из средств, "которые обеспечивают свободное и ответственное осуществление президентом Российской Федерации принадлежащих ему конституционных полномочий и непрерывность функционирования института главы государства". Согласно мнению судьи Николая Витрука, высказанному в том же постановлении, норма ст. 91 "призвана гарантировать президента Российской Федерации от уголовного и административного преследования, от иных ограничений его личной свободы".

Неприкосновенность распространяется и на президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. "Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента Российской Федерации, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента Российской Федерации", - говорится в соответствующем Федеральном законе. В нем отмечается, что сложивший полномочия президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления.