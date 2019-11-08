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Песков: комплекс мер по развитию первичного звена здравоохранения дорабатывается

Представитель Кремля напомнил, что в национальных проектах существует целый набор мер, который также "направлен на то, чтобы сделать профессию врача в самых разных областях медицины более привлекательной"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что комплекс мер по развитию первичного звена здравоохранения, в том числе направленный на увеличение числа врачей, дорабатывается. Таким образом он прокомментировал данные Минздрава, констатирующие снижение общего количества врачей и особенно врачей скорой помощи.

"Справедливости ради нужно признать, что целый комплекс мер по развитию первичного звена, который был выработан и сейчас дорабатывается по итогам целой серии совещаний во главе с президентом, а также президиума Госсовета совсем недавнего, который прошел в Калининграде, предусматривает также меры по выправлению этой ситуации", - сказал Песков.

Он напомнил, что также в национальных проектах существует целый набор мер, который также "направлен на то, чтобы сделать профессию врача в самых разных областях медицины, будь то специализированные направления, или первичное звено, более привлекательной". В целом же представитель Кремля назвал данные Минздрава "заслуживающими внимания" и "поводом для глубокого анализа".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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