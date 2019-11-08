Волин: проблем с вещанием Первого канала в связи с претензиями "Останкино" не будет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Никаких проблем с вещанием Первого канала в связи с претензиями телецентра "Останкино" не будет, ситуация под контролем правительства. Об этом в пятницу журналистам заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на видеообращение гендиректора телецентра Михаила Шубина сообщила о возможных сбоях в вещании в связи с сокращением штата сотрудников, вызванным неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков. В пресс-службе Первого канала изданию заявили, что вещатель осуществит выплаты согласно договорными обязательств.

"Ситуация под контролем. Телевизионному вещанию ничего не угрожает. Что касается денежных отношений, это вопрос деликатный и интимный, мы в него посторонних не посвящаем. Все будет у вас - и [телепередачи] "Голубой огонек", и "В гостях у сказки", - сказал он.