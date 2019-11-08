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Путин подарил Токаеву мраморные шахматы ручной работы

В свою очередь российский лидер получил в дар юбилейное издание романа Мухтара Ауэзова "Путь Абая"

НУР-СУЛТАН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске подарил ему юбилейное издание романа Мухтара Ауэзова (1897-1961) "Путь Абая". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, в четверг по завершении официальных мероприятиий форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске главы государств обменялись памятными подарками. "Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова "Путь Абая", выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева [1845-1904]", - рассказал Курмангали.

Он отметил, что состоявшийся Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера. "Переговоры глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина, заседания форума проходили в конструктивном ключе. Лидеры наших стран нашли взаимопонимание по всем обсуждавшимся вопросам. Знаком особого внимания стало личное участие президента РФ Владимира Путина в проводах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Омска", - пояснил пресс-секретарь президента Казахстана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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