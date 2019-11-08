Под Псковом приступили к реставрации единственных в России цепных мостов XIX века

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Реставрация уникальных цепных мостов XIX века началась в городе Острове Псковской области. На это выделено 308 млн рублей из федерального бюджета, сообщил в пятницу ТАСС глава Островского района Дмитрий Быстров.

Цепные мосты в Острове представляют собой два висячих моста через реку Великую и считаются уникальным памятником строительной техники и архитектуры. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Движение по мостам было открыто в ноябре 1853 года в присутствии императора Николая I. Он прошел пешком по только что выстроенному мосту, после чего пожаловал строителю орден Святой Анны II степени.

"Официально начались работы: завезли строительный городок, его комплектуют необходимыми материалами, будут проводиться работы по организации подъезда через реку вброд, поэтому вырубают кустарники, подсыпают, где нужно. На следующей неделе работы перейдут в активную фазу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ремонт планируется завершить в декабре 2020 года. "На этот проект выделено 308 млн рублей. Это средства на 2019 и 2020 годы. Объект важен, это памятник федерального значения, хотя и находится на муниципальном балансе. Это исторический объект, жемчужина Острова, первая ассоциация с нашим городом - цепные подвесные мосты", - сказал Быстров.

По словам главы района, значимость объекта отмечают и все местные жители. "На всех встречах с жителями, которые мы проводим, люди независимо от территории проживания интересуются, что с мостами. Жители ценят этот объект, их волнует его состояние, они ассоциируют себя с этим уникальным памятником архитектуры. Работы ведет подрядчик "Балтийский берег" из Петербурга", - резюмировал Быстров.

Цепные висячие мосты весьма чувствительны к колебаниям, длина пролетов превышает 98 м, ширина мостового пролета между перилами превышает шесть метров. В 1926 году деревянную часть мостов заменили на металлическую, что увеличило несущую способность и долговечность мостов. В годы Великой Отечественной войны один из пролетов моста был взорван, но к 1 мая 1945 года его удалось восстановить.