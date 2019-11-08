Le Monde: во Франции с ноября 2018 года полиция задержала более 10 тыс. "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Французская полиция задержала с момента начала движения "желтых жилетов" в ноябре прошлого года более 10 тыс. его сторонников. Об этом в пятницу сообщила газета Le Monde, основываясь на данных, полученных в Министерстве юстиции Франции.

По сведениям издания, за минувший год в отношении участников движения французскими судами было вынесено более 3 тыс. обвинительных приговоров, в частности по статьям об участии в беспорядках и нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Около 400 человек по всей Франции были приговорены к тюремному заключению с немедленным исполнением наказания. Многие, согласно данным газеты, были привлечены к обязательным общественным работам. В отношении других были вынесены условные тюремные сроки.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция, согласно данным организаторов, собрала 282 тыс. участников. С тех пор мобилизация снижалась. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.