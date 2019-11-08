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В ОП заявили, что принятие закона о признании физлиц иноагентами назрело давно

В Общественной палате подчеркнули, что принятие данного закона снова стало актуальным после появления информации о вмешательстве в дела РФ со стороны иностранных СМИ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что принятие закона о признании физических лиц иностранными агентами в России назрело уже давно. Такое мнение он высказал в ходе беседы с корреспондентом ТАСС в пятницу.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2018 года, находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года.

"В принципе не понятно, почему он [законопроект] полтора года лежал, будучи принятым только в первом чтении. У нас, к сожалению, такая очень интеллигентная, вежливая власть. Я участвовал в заседании комиссии сенатора Климова и тогда звучали вещи, что вот мы постоянно приглашаем иностранные СМИ, иностранные интернет-структуры к диалогу, но вот если они не откликнуться, то мы только тогда отреагируем", - сказал Малькевич.

По его словам, подобный закон об иноагентах был принят в США в 1938 году и с тех пор успешно работает. "Они применяют его тогда, когда они хотят его применять, как вот в случае с Марией Бутиной. Я бы как раз приурочил возвращение серьезного обсуждения принятия этого закона к возвращению Бутиной в нашу страну. И здесь возникает вопрос, почему у них все это есть, а мы тянем?" - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что принятие данного закона снова стало актуальным после появления информации о вмешательстве в дела РФ со стороны иностранных СМИ. "Мы видим, что простые увещевания, обращения, как в сторону Deutsche Welle, когда их приглашаешь, а они приходят в МИД в секретном режиме, не работают. Они, исходя из своей корпоративной этики, не могут признать, что совершили нарушение и покаялись, а потом еще публично от этого отказываются. Должны быть законы, которые все бы прописывали", - заявил Малькевич, добавив, что норма о признании физических лиц иноагентами существует во многих странах мира.

Он отметил, что его комиссия готова обсуждать данный законопроект на площадке ОП РФ. "Здесь есть одна тонкость, связанная с получением гонораров за публикации в иностранных СМИ. Получится, что если завтра даже я, убежденный патриот, опубликую материал в иностранном СМИ, за это получу гонорар официально и легально путем перевода, то буду признан иностранным агентом. Это будет немножко странно, но вот люди, которые действуют в России в интересах иностранных государств, получая финансирование или деньги от иностранных органов власти или иностранных НКО, то да, они должны иметь соответствующий статус и ограничения", - заключил Малькевич.

О законопроекте

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Как пояснила ТАСС первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, иностранным СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть признаны физические лица, в случае если они распространяют информационные материалы и получают вознаграждение от иностранных структур. В действующем сейчас законодательстве иностранными СМИ-иноагентами могут быть признаны лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры. Они обязаны осуществлять свою деятельность на территории России только через российское юридическое лицо и маркировать свою информационную продукцию "иностранный агент".

Кроме того, как отметила Бокова, предполагается, что в результате реализации этого законопроекта в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, который ведет Министерство юстиции РФ, появится возможность вносить данные физических лиц и российских юридических лиц, если они сотрудничают с иностранными СМИ, выполняющим функции иноагента и получают от них финансирование. Одновременно парламентарии работают над сопутствующим законопроектом, который устанавливает штрафные санкции для не выполняющих требования законодательства иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, или учрежденных ими юридических лиц.

Теги
Россия
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