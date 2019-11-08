В ОП заявили, что принятие закона о признании физлиц иноагентами назрело давно

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что принятие закона о признании физических лиц иностранными агентами в России назрело уже давно. Такое мнение он высказал в ходе беседы с корреспондентом ТАСС в пятницу.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2018 года, находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года.

"В принципе не понятно, почему он [законопроект] полтора года лежал, будучи принятым только в первом чтении. У нас, к сожалению, такая очень интеллигентная, вежливая власть. Я участвовал в заседании комиссии сенатора Климова и тогда звучали вещи, что вот мы постоянно приглашаем иностранные СМИ, иностранные интернет-структуры к диалогу, но вот если они не откликнуться, то мы только тогда отреагируем", - сказал Малькевич.

По его словам, подобный закон об иноагентах был принят в США в 1938 году и с тех пор успешно работает. "Они применяют его тогда, когда они хотят его применять, как вот в случае с Марией Бутиной. Я бы как раз приурочил возвращение серьезного обсуждения принятия этого закона к возвращению Бутиной в нашу страну. И здесь возникает вопрос, почему у них все это есть, а мы тянем?" - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что принятие данного закона снова стало актуальным после появления информации о вмешательстве в дела РФ со стороны иностранных СМИ. "Мы видим, что простые увещевания, обращения, как в сторону Deutsche Welle, когда их приглашаешь, а они приходят в МИД в секретном режиме, не работают. Они, исходя из своей корпоративной этики, не могут признать, что совершили нарушение и покаялись, а потом еще публично от этого отказываются. Должны быть законы, которые все бы прописывали", - заявил Малькевич, добавив, что норма о признании физических лиц иноагентами существует во многих странах мира.

Он отметил, что его комиссия готова обсуждать данный законопроект на площадке ОП РФ. "Здесь есть одна тонкость, связанная с получением гонораров за публикации в иностранных СМИ. Получится, что если завтра даже я, убежденный патриот, опубликую материал в иностранном СМИ, за это получу гонорар официально и легально путем перевода, то буду признан иностранным агентом. Это будет немножко странно, но вот люди, которые действуют в России в интересах иностранных государств, получая финансирование или деньги от иностранных органов власти или иностранных НКО, то да, они должны иметь соответствующий статус и ограничения", - заключил Малькевич.

О законопроекте

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Как пояснила ТАСС первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, иностранным СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть признаны физические лица, в случае если они распространяют информационные материалы и получают вознаграждение от иностранных структур. В действующем сейчас законодательстве иностранными СМИ-иноагентами могут быть признаны лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры. Они обязаны осуществлять свою деятельность на территории России только через российское юридическое лицо и маркировать свою информационную продукцию "иностранный агент".

Кроме того, как отметила Бокова, предполагается, что в результате реализации этого законопроекта в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, который ведет Министерство юстиции РФ, появится возможность вносить данные физических лиц и российских юридических лиц, если они сотрудничают с иностранными СМИ, выполняющим функции иноагента и получают от них финансирование. Одновременно парламентарии работают над сопутствующим законопроектом, который устанавливает штрафные санкции для не выполняющих требования законодательства иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, или учрежденных ими юридических лиц.