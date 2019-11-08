Всероссийская конференция по вопросам стоматологии открылась в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы стоматологии" с участием заслуженных врачей РФ и лучших стоматологов со всех регионов страны открылась в Карачаево-Черкесии, передает корр. ТАСС. В рамках мероприятия также пройдет финал чемпионата страны по ортопедической стоматологии.

"Любому региону было бы приятно принимать столь значимых гостей - здесь находятся семь именитых профессоров, ну и провести финал чемпионата России по ортопедической стоматологии, где участники проверяются на различных этапах работы, начиная с приема пациента и заканчивая готовыми изделиями. <...> В течение двух дней пройдут и мастер-классы, и лекции, и практические занятия, а также параллельно будут идти соревнования", - сказал ТАСС руководитель конференции, вице-президент Ассоциации стоматологов КЧР, главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Хасан Хубиев.

С докладами, помимо руководителя конференции, выступят вице-президент Общества врачей России Владимир Садовский (Москва); заведующий лабораторией материаловедения Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава РФ Игорь Лебеденко; заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Уральского медицинского госуниверситета Сергей Жолудев, профессор кафедры ортопедической стоматологии и главный врач стоматологической поликлиники Казанского медицинского госуниверситета Ринат Салеев; профессор, завкафедрой ортопедической стоматологии Тихоокеанского медицинского госуниверситета Юрий Первов; профессор, завотделом ортопедической стоматологии Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Александр Ряховский.

Они расскажут о профессиональных стандартах в медицине и интерактивных технологиях медицинского образования, о внедрении клинических рекомендаций в практическую деятельность врача-стоматолога. Будут рассмотрены вопросы выбора материалов для ортопедических конструкций.

Слушателей ознакомят с алгоритмом обследования и методами ортопедического лечения с применением имплантатов, а также расскажут о комплексном подходе к ортопедическому, ортодонтическому и хирургическому лечению пациентов с использованием современных методов диагностики.