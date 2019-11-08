Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Всероссийская конференция по вопросам стоматологии открылась в Карачаево-Черкесии

Приглашенные специалисты расскажут о профессиональных стандартах в медицине и интерактивных технологиях медицинского образования, о внедрении клинических рекомендаций в практическую деятельность врача-стоматолога

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы стоматологии" с участием заслуженных врачей РФ и лучших стоматологов со всех регионов страны открылась в Карачаево-Черкесии, передает корр. ТАСС. В рамках мероприятия также пройдет финал чемпионата страны по ортопедической стоматологии.

"Любому региону было бы приятно принимать столь значимых гостей - здесь находятся семь именитых профессоров, ну и провести финал чемпионата России по ортопедической стоматологии, где участники проверяются на различных этапах работы, начиная с приема пациента и заканчивая готовыми изделиями. <...> В течение двух дней пройдут и мастер-классы, и лекции, и практические занятия, а также параллельно будут идти соревнования", - сказал ТАСС руководитель конференции, вице-президент Ассоциации стоматологов КЧР, главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Хасан Хубиев.

С докладами, помимо руководителя конференции, выступят вице-президент Общества врачей России Владимир Садовский (Москва); заведующий лабораторией материаловедения Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава РФ Игорь Лебеденко; заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Уральского медицинского госуниверситета Сергей Жолудев, профессор кафедры ортопедической стоматологии и главный врач стоматологической поликлиники Казанского медицинского госуниверситета Ринат Салеев; профессор, завкафедрой ортопедической стоматологии Тихоокеанского медицинского госуниверситета Юрий Первов; профессор, завотделом ортопедической стоматологии Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Александр Ряховский.

Они расскажут о профессиональных стандартах в медицине и интерактивных технологиях медицинского образования, о внедрении клинических рекомендаций в практическую деятельность врача-стоматолога. Будут рассмотрены вопросы выбора материалов для ортопедических конструкций.

Слушателей ознакомят с алгоритмом обследования и методами ортопедического лечения с применением имплантатов, а также расскажут о комплексном подходе к ортопедическому, ортодонтическому и хирургическому лечению пациентов с использованием современных методов диагностики.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Захарова: РФ ждет реакции Кишинева на акты вандализма против памятников советским воинам
На Мемориале воинской славы "Вечность" 7 ноября был разбит памятник герою Советского Союза Георгию Черниенко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС