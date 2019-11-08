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В Минприроды заявили, что Парижское соглашение по климату не несет рисков для россиян

Как отметили в ведомстве, возможные риски эксперты связывают с экономическими факторами в отношении компаний-экспортеров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минприроды России опровергло сообщения о возможном ухудшении жизни россиян в связи с ратификацией Парижского соглашения по климату, отметив, что выполнение этого документа несет "только благо" населению.

"Ограничение вредных выбросов, меры промышленных предприятий по "снижению углеродного следа", как и мероприятия, заложенные в нацпроект "Экология", несут только благо населению - повышают качество окружающей среды", - сказали ТАСС в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, возможные риски эксперты по Парижскому соглашению связывают с экономическими факторами в отношении компаний-экспортеров. "Но даже это мы способны урегулировать. Чем сейчас и занимается правительство, отрабатывая все необходимые законодательные основы, введение учета и стимулирование предприятий в том числе", - отметил он.

В пятницу "Известия" сообщили, что из-за ратификации Парижского соглашения по климату Россия может столкнуться с серьезными социальными и экономическими рисками. В частности, в стране может серьезно ухудшиться качество жизни населения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 сентября подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, в рамках которого Россия обозначила свои цели по снижению вредных выбросов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Оно вступило в силу 6 ноября.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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