Франция заинтересована в экспертной помощи России для восстановления Нотр-Дама

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Франции может понадобиться экспертная помощь России при восстановлении собора Парижской Богоматери после апрельского пожара. Об этом сообщила ТАСС в пятницу посол Франции в России Сильви Берманн в ходе рабочего визита в Саратовскую область.

"Во-первых, хочу поблагодарить Россию за то, что с таким чувством отнеслись к этому страшному пожару. Мы в Париже создали структуру, которая занимается этим вопросом, и эта структура свяжется с Москвой, и тогда они смогут определить, какие именно эксперты нужны для этого дела. Мы готовы принять у себя в Париже именно экспертов", - сказала посол.

Она добавила, что первый этап в восстановлении собора - это консолидация самой структуры, ответственной за реставрацию собора. "Бывший посол Франции в России <...> Станислас де Лабуле будет заниматься вопросами международного сотрудничества на этом поприще", - пояснила Берманн.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам.

Ранее Россия наряду с другими странами предлагала свою помощь в восстановлении собора. Как сообщал в октябре министр культуры Франции Франк Риестер, объем средств, уже перечисленных на восстановление собора, составляет €104 млн.