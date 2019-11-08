В Рязани открыли памятник погибшим сотрудникам Росгвардии

РЯЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, торжественно открыли в Рязани в пятницу, сообщил корреспондент АСС.

Архитектурно-скульптурная композиция представляет собой 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой размещены силуэты четырех бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших. На гранитном постаменте установлены три бронзовые фигуры воинов разных поколений, одна из которых - портретная фигура рязанца, спецназовца Героя России Дмитрия Серкова, погибшего в ходе спецоперации против боевиков на Северном Кавказе в 2007 году. На его руках находится девочка, символизирующая надежно защищенное будущее поколение России.

"Это памятник всем, кто ценой собственной жизни отстаивал закон и порядок в стране, кто с честью исполнил свой долг, отдав свою голову за мир и спокойствие в российских городах. В скорбный список героев, не вернувшихся с заданий, навечно внесены имена 11 наших боевых товарищей - уроженцев Рязанской земли", - сказал на церемонии открытия глава Росгвардии Виктор Золотов.

Инициатива установки памятника принадлежит ветеранам ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Рязанской области, в 2018 году они обратились к руководству с этой просьбой. Идею поддержали действующие сотрудники этих спецподразделений, а также жители города, принявшие участие в голосовании. Авторами монумента выступили члены коллектива под руководством заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств Александра Рожникова. Памятник установлен за счет внебюджетных средств на территории "Аллеи Росгвардии".

"Очень рассчитываю на то, что это станет местом притяжения для юных гвардейцев, для тех, кто принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, просто для тех людей, кто любит нашу родину, рязанскую землю", - сказал на церемонии полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что памятник не случайно был установлен в Рязани, так как жители региона всегда достойно проявляют себя на службе и отмечены высокими наградами. После открытия памятника глава Росгвардии встретился с родными погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ведомства. В ходе встречи семьям вручили цветы и материальную помощь.