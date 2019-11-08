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Форум рабочей молодежи "Молодой заводчанин - 2019" в Кизляре собрал более 600 участников

Участниками форума стали 100 молодых работников промышленных предприятий и свыше 500 учащихся вузов и ссузов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Республиканский форум рабочей молодежи "Молодой заводчанин - 2019" прошел в дагестанском городе Кизляр. Участие в нем приняли более 600 человек, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба министерства по делам молодежи Дагестана.

"Республиканский форум рабочей молодежи "Молодой заводчанин - 2019", организованный Минмолодежи Дагестана, завершился вчера на площадке ОАО "Концерн КЭМЗ" в Кизляре. Участниками форума стали 100 молодых работников промышленных предприятий и свыше 500 учащихся вузов и ссузов республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках форума его участники встретились с победителем кадрового конкурса "Мой Дагестан", заместителем министра по делам молодежи Дагестана Патимат Омаровой и техническим директором ОАО "Концерн КЭМЗ" Низами Акавовым. они рассказали участникам о своей работе, жизненных позициях и о том, с какими трудностями сталкиваются. Участники в свою очередь спросили гостей о получении поддержки своих инициатив, развитии гражданских институтов и промышленных предприятий в регионе.

После этой встречи, как сообщается, участники форума на трех образовательных площадках прошли обучение по работе на станках с ЧПУ, узнали о социальном проектировании и вовлечении молодежи в общественную деятельность, а также ознакомились с современными тенденциями развития культуры на заводах.

"Это первый форум, в котором я участвовала. Мне очень понравилось, новые знания и опыт, завела новых друзей. В нашей команде были ребята с других предприятий и мне было интересно узнать, как моя работа выполняется у них. Хотелось, чтобы такие форумы проводились чаще и не только на базе "КЭМЗа", - приводит пресс-служба слова одной из участниц Тамары Ладуновой.

Республиканский форум рабочей молодежи "Молодой заводчанин" в Дагестане проводится в пятый раз с целью создания социокультурной среды для развития и реализации профессионального и личностного потенциала молодежи промышленных предприятий. На этой площадке молодые работники обмениваются опытом, обсуждают общие проблемы и находят пути их решения, добавили в пресс-службе министерства.

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