Стоимость ски-пассов на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии с декабря вырастет на 10%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Стоимость ски-пассов на "Архызе" в Карачаево-Черкесии с 1 декабря увеличится на 10% - до 2 тыс. рублей на один день катания для взрослых. На курортах "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне цены ски-пассов останутся на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"Горнолыжные ски-пассы на курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии до конца ноября можно приобрести по ценам прошлого года. С 1 декабря стоимость зимних абонементов "Архыза" поднимется на 10%. Тарифы на курортах "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чеченской Республике сохранятся на уровне прошлого года в течение всей зимы. И даже в разгар сезона катание на курортах Северного Кавказа окажется дешевле, чем на многих трассах в других регионах страны", - говорится в сообщении.

Поясняется, что с началом зимы один день катания для взрослых на "Архызе" будет стоить от 2 тыс. рублей, что на 200 рублей дороже по сравнению с прошлым годом. При этом в настоящее время стоимость взрослого абонемента на три дня в онлайн-магазине "Архыза" составляет от 3,5 тыс. рублей.

При этом отмечается, что в новом сезоне на "Архызе" значительно увеличится зона катания - в полную силу заработают северный и южный склоны, поэтапно будет запускаться сноу-парк, откроются площадка для уличной гимнастики, тюбинг-центр, дополнительные кассы, появится бесплатный шаттл между поселком и курортом.

"По просьбе туристов мы расширили тарифную сетку "Архыз": появились абонементы на любые 5 и 10 дней в сезоне, тарифы "Легкий понедельник" и "Уикенд". Продолжают действовать билеты "Пробный" и "Новичок" для тех, кто только приобщается к горнолыжному отдыху, а "Туристический" ски-пасс для некатающихся стал еще удобнее и экономичнее", - цитирует пресс-служба генерального директора КСК Хасана Тимижева.

На "Эльбрусе" взрослые тарифы на три очереди канатной дороги начинаются от 2 тыс. рублей, детские - от 600 рублей. В новогодние праздники цены на билеты не увеличатся. Один день катания в новом сезоне на чеченском курорте "Ведучи" обойдется взрослым в 500 рублей, детский билет - в два раза дешевле. На всех трех курортах дети младше 5 лет, люди старше 75 лет, инвалиды первой группы и дети-инвалиды могут пользоваться канатными дорогами на курортах бесплатно. Скидка 10% предоставляется гостям от 65 до 75 лет.