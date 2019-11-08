Захарова: РФ ждет реакции Кишинева на акты вандализма против памятников советским воинам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Молдавские власти должны отреагировать на действия вандалов, испортивших памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко (1907-1982) на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что российское внешнеполитическое ведомство с сожалением констатирует все новые и новые случаи исторического вандализма. "7 ноября произошел очередной инцидент в Кишиневе на Мемориале воинской славы "Вечность" был разбит памятник герою Советского Союза Георгию Георгиевичу Черниенко, - сказала Захарова. - Мы ожидаем от молдавских властей адекватной реакции на подобные циничные акты в соответствии с подписанным 3 сентября 2011 года молдавской стороной и ратифицированным парламентом этого государства Соглашением об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "вопиющие" действия вандалов происходят на фоне повсеместной подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, что вызывает "особое возмущение".

О том, что вандалы разбили памятник уроженцу Молдавии Георгию Черниенко на мемориальном комплексе "Вечность", сообщил в четверг руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович. Разбитую именную плиту из красного гранита нашли на аллее Героев Советского Союза.

Ранее посольство РФ в Молдавии, реагируя на этот инцидент, выразило озабоченность случаями вандализма в отношении памятников советским солдатам.

Мемориал Победы (ныне - мемориальный комплекс "Вечность"), посвященный памяти воинов, погибших в боях за освобождение Молдавии и Кишинева, открылся в молдавской столице 9 мая 1975 г. В центре мемориала - пирамидальная скульптурная композиция высотой 25 метров над Вечным огнем. Здесь же, на воинском мемориальном кладбище, погребены останки советских воинов, погибших при освобождении города. Мемориал Победы изображен на памятной пятирублевой монете, выпущенной в 2016 г. Центробанком России в серии "Города - столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков".