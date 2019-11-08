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В Сочи создадут инновационно-научный центр "Сириус"

Обеспечивать функционирование центра будет образовательный фонд "Талант и успех"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационно-научного центра "Сириус" в Сочи. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Как отмечается в сообщении кабмина, центр будет развивать цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, заниматься созданием систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, включая исследования в области математики. Также здесь будут проводиться исследования в сфере наук о жизни, включая генетику, иммунобиологию, биомедицину, вычислительную биологию. Центр будет проводить междисциплинарные изыскания, в том числе в области педагогических и когнитивных наук.

"Утверждены правила по созданию и обеспечению функционирования центра, определены направления научно-технологической деятельности на территории центра, земельные участки, включаемые в границы территории центра, и объекты недвижимого имущества, передаваемого в качестве имущественного взноса Российской Федерации в собственность фонда "Инновационный научно-технологический центр "Сириус", - отметили в кабмине. "Создание центра будет способствовать повышению привлекательности сферы исследований, расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технических проектах", - подчеркнули в правительстве РФ.

Обеспечивать функционирование центра будет образовательный фонд "Талант и успех", который несколько лет развивает образовательный центр "Сириус" в Сочи. Этот центр был создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Теги
РоссияКраснодарский край
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