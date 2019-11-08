МВД готовит поправки в УК и УПК об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. МВД готовит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ за пропаганду наркотических средств в интернете. Об этом сообщается в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - говорится в обосновании этого документа.