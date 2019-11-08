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В Вышке рекомендовали профессору Гусейнову публично извиниться за слова о русском языке

Как отметила комиссия университета, профессор не мог не понимать, что любые высказывания в блогах носят заведомо публичный характер и мгновенно распространяются среди широкой публики

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Комиссия Высшей школы экономики рекомендовала профессору факультета гуманитарных наук вуза Гасану Гусейнову, который опубликовал в Facebook запись с негативными оценками русского языка, публично извиниться за свои высказывания. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии, размещенном на сайте вуза.

Гусейнов в конце октября опубликовал в своем профиле в соцсети запись, в которой заявил об отсутствии иноязычной прессы в Москве и высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка. Позднее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов упрекнул профессора в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.

"Комиссия считает необходимым принять следующее решение: <…> рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г. Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания", - говорится в документе.

Комиссия отметила, что, будучи опытным пользователем соцсетей, Гусейнов не мог не понимать, что любые высказывания в блогах носят заведомо публичный характер и мгновенно распространяются среди широкой публики. Кроме того, он не мог не понимать, что пользователи воспринимают его именно как преподавателя Высшей школы экономики.

Теги
РоссияКузьминов, Ярослав Иванович
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