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В Думе хотят уточнить ответственность СМИ при возрастной маркировке зрелищных мероприятий

Соответствующий законопроект направлен на то, чтобы снять со СМИ ответственность в случаях, когда редакции публикуют анонсы зрелищных мероприятий на основании данных, полученных от организаторов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным в пятницу внесла законопроект, снимающий ответственность со СМИ за публикацию анонсов зрелищных мероприятий с неправильной возрастной маркировкой, если она была проставлена заказчиком. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

"Со стороны отрасли неоднократно поступали жалобы о применении Роскомнадзором санкций в случаях, когда организатор зрелищного мероприятия предоставлял для публикации данные, не соответствующие категории зрелищного мероприятия, за что СМИ подвергалось административной ответственности в соответствии со статьей 13.21 Кодекса об административных правонарушениях", - пояснил журналистам Левин.

Внесенный законопроект направлен на то, чтобы снять со СМИ ответственность в случаях, когда редакции публикуют анонсы зрелищных мероприятий на основании данных, полученных от организаторов. Ответственность при этом будут нести заказчики таких объявлений, добавил Левин.

Инициатива была подготовлена и внесена с учетом позиции Министерства цифрового развития РФ, Роскомнадзора и Союза журналистов России. Согласно данным Роскомнадзора, которые приводятся в пояснительной записке, с начала 2018 года в отношении юридических и должностных лиц было составлено 302 протокола об административных правонарушениях, связанных с нарушениями требований о возрастной маркировке.

Теги
РоссияЛевин, Леонид Леонидович
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