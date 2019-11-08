В Петербурге усилят санитарно-карантинный контроль на время Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу усилит санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в городе в период проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года, а также встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В 2020 году на период проведения мероприятий планируется усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, обеспечена готовность должностных лиц управления на случай возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.