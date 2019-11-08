"Друзья Крыма" ожидают в регионе миссию ООН для проверки случаев нарушений прав крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Представители ассоциации "Друзей Крыма" ожидают, что после обращения к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет по вопросу нарушения прав крымчан из-за западных санкций на полуостров будет направлена международная миссия для оценки ситуации. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Представители 20 стран, входящие в ассоциацию "Друзья Крыма", в четверг на V международной конференции "Крым в современном международном контексте" приняли обращение к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой в начале 2020 года провести рассмотрение вопроса, касающегося нарушений прав человека на полуострове, вызванных западными санкциями.

"Госпожа Бачелет должна, чтобы объективно оценить ситуацию, а не руководствоваться тем, что написано из Киева и Вашингтона, направить сюда международную миссию объективно настроенных представителей", - сказал Мурадов.

Такие миссии европейских структур уже приезжали в Крым, отметил Мурадов. "Эти миссии показали, что то, о чем сейчас пытаются писать и проводить в резолюциях те антикрымские тезисы, которые навязываются, они абсолютно не соответствуют действительности", - добавил Мурадов.

Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы в 36 странах для продвижения интересов Крыма, популяризации информации о крымском референдуме и жизни в Крыму. Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году.