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Более 20 полицейских в РФ погибли с начала года при исполнении служебных обязанностей

Более 1200 сотрудников полиции получили ранения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. В 2019 году в России 23 полицейских погибли, более 1200 получили ранения при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил в пятницу глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече с вдовами, матерями и отцами погибших сотрудников министерства.

"История органов внутренних дел насчитывает тысячи примеров мужества и героизма. К сожалению, в этом году при выполнении служебных обязанностей погибли 23 сотрудника, более 1200 человек получили ранения", - процитировали ТАСС министра в пресс-службе.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех, кто до конца остался верен присяге и не отступил перед лицом смертельной опасности. Колокольцев подчеркнул, что руководство ведомства всегда будет оказывать семьям погибших сотрудников всестороннюю поддержку.

Также в ходе встречи министр передал государственные награды родственникам героев РФ Артема Франкевича и Александра Дворникова, которые указами президента России были посмертно награждены орденами Мужества, а также медаль "За отличие в охране общественного порядка" родственникам Динара Саматова.

8 ноября отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ. Ежегодно в этот день во всех подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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