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Госуниверситет в Северной Осетии и ОИЯИ откроют совместную образовательную программу

Стороны будут работать по направлению "Физика элементарных частиц"

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный университет (СОГУ) имени К. Л. Хетагурова совместно с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) откроют совместную образовательную программу по направлению подготовки "Физика элементарных частиц". Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе вуза.

"Объединенный институт ядерных исследований и Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова договорились о сотрудничестве в форме совместной образовательной программы по направлению подготовки "Физика элементарных частиц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, между вузом Северной Осетии и институтом ядерных исследований в Дубне налаживается сотрудничество в области радиационной биологии, протонной терапии и экологии. Ожидается, что перспективными могут стать работы с физико-техническим факультетом, факультетом химии, биологии и биотехнологии, факультетом математики и информационных технологий.

"Ровно год назад в СОГУ на базе физико-технического факультета открыли первый Информационный центр ОИЯИ. Взаимодействие со всемирно известным научным центром - шаг к абсолютно новым горизонтам. Специальные образовательные программы, конференции, семинары с привлечением ученых с мировыми именами. Центр стал ретранслятором деятельности Объединенного института", - приводит слова ректора СОГУ Алана Огоева пресс-служба.

Ранее в вузе сообщили, что СОГУ и ОИЯИ работают над созданием датчиков для последующего их применения на ионном ускорительном комплексе НИКА (NICA, Nuclotron-based Ion Collider fAcility).

Объединенный институт ядерных исследований - всемирно известный научный центр, в котором фундаментальные исследования (теоретические и экспериментальные) успешно интегрированы с разработкой и применением новейших технологий и университетским образованием. На базе ОИЯИ строится сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов NICA, запуск которого запланирован на 2020 год. Членами ОИЯИ являются 18 государств.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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