Найденные при реставрации Родины-матери плиты с фамилиями создателей установят в декабре

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Обнаруженные при реставрации именные гранитные плиты с фамилиями всех создателей статуи Родины-матери в Волгограде установят на их прежнее место на основании монумента до конца года. Об этом журналистам сообщил в пятницу замруководителя проекта компании-подрядчика "Главзарубежстрой" Сергей Сирота.

"Обнаружены две именные плиты. Они из гранита, на них отражен весь коллектив - авторский и инженерный коллективы, там все, кто участвовал в строительстве монумента Родины-матери. Принято решение плиты отреставрировать, установить на прежнее место, где они и были изначально - на основании монумента, и к Новому году уже показать Родину-мать такой, какая она будет 9 мая 2020 года", - сказал Сирота.

Он уточнил, что плиты нашли при демонтаже облицовочной плитки, которую установили на основании статуи в 2004 году, из-за этого плиты с фамилиями авторов монумента оказались закрытыми.

"Внутри статуи никаких знаковых артефактов найдено не было, попадались фрагменты газет, бутылочки, обрывки пачек сигарет того времени. На внутренних стенах есть надписи фамилий, кто там был, мы ожидали найти какое-то письмо, послание из 1960-х годов, но такого не оказалось. Думаю, мы свое послание для будущих поколений оставим", - отметил замруководителя проекта.

Ход реставрации

Представитель заказчика - учреждения "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Минкультуры РФ, Михаил Васильев отметил, что специалисты проводят постоянный мониторинг всех работ на монументе, "качеством довольны".

"Все реставрационные работы, которые планировались до конца этого года, уже сделаны. Период службы тех материалов, которые применяются при реставрации, составляет около 50 лет. Все работы планируем закончить в марте 2020 года", - уточнил Васильев.

Он отметил, что выполнено 80% от запланированных работ, освоена половина от всей суммы контракта, которая составляет почти 670 млн рублей.

Благоустройство комплекса на Мамаевом кургане

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" (мемориальный комплекс на Мамаевом кургане является одним из объектов музея) Алексей Дементьев сообщил журналистам, что после окончания работ на главном монументе планируется отреставрировать скульптурные композиции всего комплекса.

"Это скульптуры "Скорбящая мать", "Стоять насмерть", шесть скульптур возле прямоугольного бассейна, барельефы "Стен-руин". Думаю, в следующем году какой-то объект на реставрацию мы заявим. Объем финансирования заявлен в министерство культуры на ближайшие три года. Около 2 млрд рублей - это на реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объектов на Мамаевом кургане и в музее-панораме", - пояснил Дементьев.

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане, который зачастую называют главной высотой России, был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!" - монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной Армии. Для сравнения, высота статуи Свободы в Нью-Йорке 46 м, статуи Христа-Искупителя в Рио-де- Жанейро - 38 м. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Волгоград поддержал инициативу губернатора Андрея Бочарова о комплексном проекте по обновлению и благоустройству территории Мамаева кургана. Володин призвал сделать ее доступной для всех категорий граждан и расширить там возможности для изучения истории Великой Отечественной войны.