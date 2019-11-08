Путин одобрил проект соглашения стран СНГ о совместном подразделении по разминированию

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о подписании соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил стран СНГ. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников СНГ. Считать целесообразным осуществить подписание соглашения на заседании Совета глав государств СНГ", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что следующий саммит лидеров СНГ состоится 29 мая 2020 года в Ташкенте.

Как говорится в проекте соглашения, его целью является определение порядка формирования и применения такого совместного подразделения, его статуса на территории принимающей стороны, а также статуса входящих в него военнослужащих в период проведения гуманитарного разминирования. Согласно документу, под совместным подразделением понимается сводный отряд, состоящий из двух и более национальных инженерных подразделений. Совместное подразделение будет выполнять задачи без применения оружия и боеприпасов.