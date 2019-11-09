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Специалисты Роспотребнадзора провели исследование кухонных губок

В них обнаружили 362 различных вида бактерий
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© Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания. Об этом говорится в памятке Роспотребнадзора, имеющейся в распоряжении ТАСС.

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"Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них.", - говорится в памятке.

При этом в 77% исследований кухонных губок в них были выявлены колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям. Еще 86% содержали дрожжи и плесень, а 18% - стафилококковые бактерии. Кроме того, на поверхности ручек и кнопок кухонных плит также в 27% случаев была выявлена плесень, а в 14% - колиформные бактерии.

Как отмечают в ведомстве, очень часто источником распространения инфекции становятся раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, кухонные принадлежности (губки, полотенца, тряпки), мусорные ведра, а также комбайны, мясорубки, блендеры и миксеры. Кроме того, большинство вирусов, вызывающих инфекции, передаются через грязные руки.

"Люди, зараженные гепатитом А, норовирусами, стафилококками или стрептококками могут стать причиной распространения инфекционных заболеваний, работая с едой. Принося домой готовые салаты, закуски, мы рискуем получить инфекцию от недобросовестного повара, который, не долечившись, чувствуя себя "нормально", вышел на работу", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Защита от заболеваний

В ведомстве напоминают, для того, чтобы предотвратить появление инфекций, необходимо мыть руки перед приготовлением еды и после, не ставить продуктовые сумки на стол, использовать разные разделочные доски для продуктов, регулярно очищать холодильник, менять губку для мытья посуды раз в неделю и др.

 

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