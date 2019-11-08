"Пожар" стало словом года - 2019

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина выявил слова, наиболее употребляемые в 2019 году в русскоязычных медиа. Лидером стало слово "пожар", на втором месте - "протест". Об этом свидетельствуют итоги исследования института, которые поступили в распоряжение ТАСС в пятницу.

"Всплеск частотности слова "пожар" обусловлен двумя событиями - пожар с Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири. Частотность слова "протест" также подпитывалось вниманием сразу к нескольким событиям - протестам в Париже, Гонконге, Москве", - объясняет научный руководитель проекта "Слово года" в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина Михаил Осадчий.

В материалах СМИ и социальных сетях эксперты выявили более 100 ключевых слов из наиболее резонансных для россиян тем в 2019 году. В их число вошли: старт пенсионной реформы; смена власти Казахстана; крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines; зимняя Универсиада в Красноярске; пожар в Соборе Парижской Богоматери; смена власти Украины; крушение самолета SCJ 100 в Шереметьево; выборы в Московскую городскую думу; пожары в Сибири; закон о "суверенном интернете".

Частотность употребления ключевых слов сравнивалась с частотностью употребления этих же слов в течение трех предшествующих лет. Слово "пожар" в этом году использовалось в пять раз чаще. Слово "протест" - в три раза. Популярность остальных ключевых слов оказалась относительно стабильной в течение трех лет.

Особое внимание эксперты обратили на появившееся в этом году словосочетание "суверенный интернет". "Можно с уверенностью сказать, что в нашем языке появилось новое устойчивое выражение, которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца", - подчеркнул Осадчий.

В английском языке по версии Collins English Dictionary словом года стало выражение "climate strike" ("климатическая забастовка"). Однако в русском слова "климат" и "климатический" не вышли в лидеры. Тема климата волновала россиян только в контексте пожаров в Сибири.