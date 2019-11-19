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Сегодня Международный мужской день. Какие еще бывают гендерные праздники и в чем их смысл

© Егор Алеев/ТАСС
Всего несколько дней назад, в первую субботу ноября, отмечалась другая похожая дата — Всемирный день мужчин. Почему появляются мужские и женские праздники, сколько их и при чем тут равноправие?

Посчитать точное количество существующих в мире праздников отдельно для мужчин и для женщин сложно, так как в каждой из стран и даже в разных регионах одной страны могут быть свои вариации. Более того, их официальный статус может быть разным: какие-то считаются государственными праздниками, какие-то — памятными днями; одни учреждаются государствами и международными организациями, другие — появляются по инициативе частных лиц или компаний и отмечаются небольшими группами людей.

Цветочно-конфетные даты

В России официально три гендерно окрашенных праздника. Это День защитника Отечества, Международный женский день и День матери (последнее воскресенье ноября). Кроме того, в Ульяновской области официально установлен День отца (26 июля), в Республике Саха (Якутия) — и День отца (первое воскресенье апреля), и свой День матери (третье воскресенье октября). В Чечне отмечают День чеченской женщины (третье воскресенье сентября).

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Как показал прошлогодний опрос ВЦИОМ, 8 Марта и 23 Февраля — два самых популярных праздника в России после Нового года и Дня Победы. При этом для молодого поколения они менее важны. Так, если среди 18–24-летних женский день отмечают 81%, мужской — 77%, то среди тех, кому больше 60 лет, — 94% и 84% соответственно.

Первоначальное значение и 23 Февраля, и 8 Марта в России давно утратили: в 1980-е годы они превратились в обычные бытовые праздники, а к 2000-м — коммерциализировались. Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов вспоминает, что еще в 1990-х празднования не сильно отражались на торговле, но к концу нулевых приобрели большой размах. "У нас был магазин, и 23 Февраля достаточно было завезти 20 открыток. А на 8 Марта и День святого Валентина был просто шквал цветов, фотографий, открыток, сувенирной продукции и так далее. Деньги показывают, что 8 Марта — более капиталоемкий праздник. Впрочем, наверное, надо проверять и количество проданного алкоголя, сравнивая эти две даты", — добавляет он. По наблюдениям Данилова, в последние годы есть попытки радикализировать 8 Марта и переформатировать его в праздник феминисток.

Женщины — на кухне, мужчины — в гараже

Гендерными праздниками можно считать даты, которые выделяют какую-то группу населения по гендерному признаку, подчеркивают те особенности или модели поведения, которые в обществе приветствуются, считает доцент департамента социологии ВШЭ Мария Давиденко. "У нас идет милитаризация общества, которая проявляется в образовании, вливании ресурсов в армию... Идея о том, что мужчина — защитник... И праздник 23 Февраля является элементом, который все это нормализует", — говорит она. То же и с Днем матери, который отражает представления общества о том, что рождение детей — это основная роль женщины. "У нас очень низкий уровень добровольного чайлд-фри. Если в США это увеличивающийся тренд, у нас — маргинальная группа", — поясняет она.

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Гендерные праздники не только закрепляют стереотипы, но и маскируют проблемы, считают эксперты. "Ну что там, подарил цветочки, все похлопали, женщинам сказали, какие они красивые. При этом у нас есть проблема домашнего насилия и пока безрезультатные попытки активистов добиться принятия закона", — говорит Давиденко. Речь идет о законопроекте о профилактике бытового насилия в семье, который сейчас проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму.

В то же время различия в способах отмечания женского и мужского праздников свидетельствуют о напряженности в гендерных отношениях. Изначально система праздничных дней не была привязана к гендеру, а строилась с учетом природных и погодных явлений, урожая, хозяйственной деятельности, и разделение ролей сохранялось как в будни, так и в выходные, говорит Вячеслав Данилов. А с появлением гендерных праздников появился интересный поворот. "8 марта женщины с утра напиваются, требуют от мужчин выполнение всей домашней работы... что-то вроде карнавала. А что касается мужского праздника, он ассоциируется не с фигурой мужчины, а со службой. Мужики в гараже напиваются, вспоминая, как служили. Женщин при этом нет, — говорит он. — Получается, что 8 Марта включает мужчин, но с позиции перевернутых гендерных отношений, а 23 Февраля, наоборот, — это праздник исключения женщин".

Эксперт отмечает, что подобного рода мужских праздников довольно много, просто они маркированы либо профессией, либо формой службы. Например, День ВДВ в целом воспринимается как мужской праздник, хотя служить там могут и женщины. Военных праздников в России несколько десятков, отдельно даже есть Всероссийский день призывника (15 ноября).

Сколько "дней женщин" в ООН

Другая категория праздников — утвержденные ООН международные дни. Они вводятся, чтобы привлечь внимание широкой общественности к "вопросам, вызывающим озабоченность" и стать поводом для мобилизации "политической воли и ресурсов для решения глобальных проблем". 

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В списке из 135 памятных дней ООН нет ни одного, посвященного мужчинам. Женщинам — восемь (включая 8 Марта). Они касаются проблемы калечащих операций на женских половых органах (6 февраля), борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября), вдовства (23 июня), женщин в науке (11 февраля) и в информационно-коммуникационных технологиях (25 апреля), сельских женщин (15 октября) и девочек (11 октября). Пять из них были утверждены в последние десять лет.

Вячеслав Данилов считает, что это связано с идеей поддержки ООН женщин по всему миру, стремлением обратить внимание на женщин в конкретных условиях их жизни — бытовых, профессиональных, в условиях их существования в патриархальном обществе. "Это была задача компенсаторной сегрегации. Когда при помощи выделения женщин в качестве определенного объекта они получают некоторые преимущества, которых они традиционно лишены. Своего рода социальная компенсация", — говорит он. 

Мария Давиденко полагает, что появление "дней женщин" в ООН может быть связано с прошедшей в 1995 году в Пекине конференцией по правам женщин, после которой активизировались дискуссии о необходимости заниматься гендерной проблематикой. Появились идеи, что участие женщин в политике — это двигатель демократии, что насилие совершается не столько на улицах, сколько дома, что существует насилие во время военных конфликтов. 

Зачем нужны "мужские" дни

Вероятно, в ответ на эти дискуссии стали появляться и мужские праздники. Тем более что некоторым мужским проблемам, как говорит Вячеслав Данилов, внимание не уделяется. Например, в результате декриминализации гомосексуальных отношений в дискуссиях об изнасиловании тема мужчин почти полностью исчезла, хотя это серьезная проблема в гей-сообществе.

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Итак, в 1999 году историк из Университета Вест-Индии в Тринидад и Тобаго Джером Тилаксин предложил отмечать Международный мужской день. Позже праздник распространился на страны Карибского бассейна, в Австралию, Индию, Европу, США и Канаду и другие страны. Подчеркивается, что этот день предназначен не для того, чтобы конкурировать с 8 Марта, а для того, чтобы подчеркнуть опыт мужчин. Акцент делается на мужском здоровье, улучшении гендерных отношений, выделении положительных моделей для подражания. Например, в разные годы темами памятных дат провозглашали репродуктивное здоровье, высокий уровень самоубийств, терпимость к насилию по отношению к мужчинам.

В 2000 году появился Всемирный день мужчин, который отмечается в первую субботу ноября. Его придумали в Австрии, президентом праздника стал бывший глава СССР Михаил Горбачев. В первые годы этот день отмечали вручением наград мужчинам, внесшим "выдающийся вклад, чтобы этот мир сделать лучше, терпимее, гуманнее". О празднованиях в последние годы информации нет.

Среди других неофициальных мужских праздников — Международный день мальчиков (16 мая), предложенный тем же Джеромом Тилаксином, День отца и День сыновей, отмечаемые в разных странах в разные даты.

Неофициальные женские праздники тоже есть: День дочери (25 апреля), День блондинок (31 мая), День брюнеток (28 мая). Есть и Международный день борьбы женщин за мир (25 октября), проводящийся Международной демократической федерацией женщин в рамках Недели действий за разоружение. Если считать и профессиональные праздники, то это и Всемирный день медсестры (12 мая), инициированный Международным советом медсестер, и Международный день акушерки (5 мая), предложенный Международной конфедерацией акушерок.

Мария Давиденко считает, что нельзя в полной мере называть все эти дни праздниками. Ведь разве можно считать праздником, например, Всемирный день борьбы против рака? Кто и как должен его отмечать? "Это просто даты в календаре, о которых помнят активисты, — говорит она. — И используют их для привлечения повышенного внимания к проблеме, с которой работают".

Ася Сафиуллина
 

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