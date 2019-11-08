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В МЧС рассказали, как не получить травмы при гололеде

Спасатели советуют передвигаться мелкими шагами, наступая на всю подошву
Описание
© Александра Краснова/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. В МЧС РФ посоветовали, как избежать травм в гололед и получить компенсацию, если они все же получены.

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"Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы: подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой", - рассказали в ведомстве.

Выйдя на улицу в гололед, спасатели советуют передвигаться мелкими шагами, наступая на всю подошву. В это время руки лучше освободить. "Чувствуете, что падаете, - постарайтесь сгруппироваться", - сказали в МЧС.

Если, несмотря на все меры, человек все же упал и получил травмы, в МЧС посоветовали обязательно обратиться в больницу. "Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба", - добавили в МЧС.

Теги
Россия
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