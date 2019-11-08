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Вице-губернатор Петербурга предложил назвать одну из станций метро в честь ХК СКА

Эдуард Батанов также назвал прекрасной идеей переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов считает, что одну из станций городского метрополитена можно назвать в честь петербургского хоккейного клуба СКА. Такое мнение он высказал в пятницу в беседе с журналистами в ходе пресс-тура, посвященного запуску двух городских автобусов, оформленных в стилистике ФК "Зенит".

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Отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к обсуждаемой в настоящее время перспективе переименования станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", Батанов сказал: "Прекрасная идея. Я бы еще сделал станцию "СКА".

На сайте городской администрации в настоящее время проводится опрос о том, считают ли горожане целесообразным переименование станции "Новокрестовская" в "Зенит". Голосование стартовало 1 ноября и продлится по 21 ноября. Гендиректор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал журналистам, что инициатива о переименовании станции, расположенной рядом с домашним стадионом "Зенита" - "Газпром Ареной", принадлежала клубу. В сентябре письмо с соответствующим предложением было направлено в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее петербуржцы выбрали новые цвета для городских автобусов, два из которых начнут работу на маршрутах № 1 и № 3 с 9 ноября. В голосовании приняли участие около 25 тыс. человек, почти 40% из которых выбрали ярко-лазурный цвет. Дизайн-проект оформления автобусов помог разработать футбольный клуб "Зенит".

В пресс-службе учреждения "Организатор перевозок" отметили, что одновременно с выпуском на маршруты автобусов на сайте организации будет запущен новый опрос, чтобы жители города могли оценить, как новые автобусы вписываются в стилистику города. По итогам эксперимента в 2020 году, как ожидается, будет принято решение о новом едином цвете для общественного транспорта.

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