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Российские дипломаты смогли добиться смягчения обвинений против фанатов в Будапеште

Столкновения российских болельщиков с местными жителями и представителями органов правопорядка произошли 7 ноября в венгерской столице перед началом матча Лиги Европы

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Характер обвинений двух российских фанатов, задержанных из-за столкновений в Будапеште, был смягчен благодаря плотной работе российских дипломатов и венгерских правоохранительных органов. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Венгрии.

"Это произошло в результате плотной работы нашего консульского отдела с венгерской полицией и прокуратурой", - рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что двоих российских фанатов могут скоро освободить после задержания из-за столкновений в Будапеште. "Исходя из информации венгерских компетентных органов, есть основания полагать о возможном скором освобождении двух граждан России, задержанных в Будапеште 7 ноября", - отметил представитель посольства.

Столкновения российских болельщиков с местными жителями и представителями органов правопорядка произошли в четверг в Будапеште перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом "Ференцварош". Некоторые российские болельщики были задержаны. Сотрудники консульского отдела посольства России в Венгрии в плотном контакте с компетентными властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан России, находясь с ними в режиме постоянной связи.

Теги
РоссияВенгрия
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