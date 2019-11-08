Участники молодежной конференции в Думе осудили приравнивание фашизма к советскому строю

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Делегаты международной молодежной конференции "Вторая мировая война: правда во имя мира", завершившейся в пятницу в Госдуме, приняли резолюцию с требованием не допускать попыток приравнивания фашистских режимов к государственному строю СССР, которые в ряде стран обрели форму официальной политики.

"Некоторыми странами проводится государственная политика, направленная на уравнение нацистского и фашистского режима с государственным строем СССР. Мы считаем недопустимым объединение режимов, признанных преступными на международном уровне, с государством, освободившим Европу от фашизма", - говорится в документе.

Одним из подобных примеров стало мероприятие в Варшаве 1 сентября этого года, посвященное 80-летию начала Второй мировой войны, рассказал историк и делегат конференции Сергей Серко. В том числе тогда "прозвучал один из главных мифов о том, что Советский Союз вместе с Германией разделил Польшу в сентябре 1939 года и виноват вместе с Германией" в развязывании войны, отметил он.

Участники форума убеждены, что усилия по противодействию фальсификации истории необходимы для сохранения подлинной исторической памяти о событиях Второй мировой войны. "В некоторых европейских странах вы не найдете в учебниках истории и научных монографиях роли советского народа (в освобождении Европы от фашизма - прим. ТАСС)", - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Для того чтобы не было зримых свидетельств, что история развивалась именно так, на территории Польши выкорчевываются из земли памятники, монументы, даже останки советских воинов-освободителей", - напомнил он.

По итогам конференции решено обратиться в ООН с призывом установить Международный день исторического просвещения молодежи, чтобы повысить "историческую грамотность", расширить "знания о международной и национальной истории", а также препятствовать попыткам героизации фашизма. "Основные вехи исторического пути человечества отображаются в памятных датах, устанавливаемых мировым сообществом. Считаем, что в календаре памятных дат ООН должна быть установлена новая дата - Международный день исторического просвещения молодежи", - подчеркивается в резолюции, которая будет направлена в молодежные организации стран - участниц форума.

О конференции

Конференция, приуроченная к Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма (9 ноября), проходила 7 и 8 ноября. В ней приняли участие члены Молодежного парламента при Госдуме, а также студенты и общественные активисты из России и других европейских стран. Спикерами выступили главы парламентских фракций, депутаты Госдумы, студенты из европейских вузов, преподаватели и историки.