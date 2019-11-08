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Sky: вещи вокалиста The Prodigy выставили на торги

Вырученные средства пойдут на погашение долгов Кита Флинта

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Личные вещи вокалиста и танцора британской группы The Prodigy ("Продиджи") Кита Флинта уйдут в ноябре с молотка на аукционе в Кембридже. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

По его сведениям, всего на торги будет выставлено порядка 170 предметов, среди которых пирсинг музыканта, дубовая кровать, выполненная в готическом стиле; предметы мотоциклетной экипировки и награды вокалиста. Все вырученные средства пойдут на погашение долгов Флинта.

В аукционном доме Cheffins Fine Art заявили, что оценить стоимость лотов "почти невозможно".

Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в местечке Норт-Энд, возле городка Грейт-Данмоу в графстве Эссекс.

Электронная группа The Prodigy была основана в 1990 году. Первой песней Флинта в составе группы стала "Firestarter" (1996). После выхода сингл три недели держался на первой позиции британского чарта. Всего группа выпустила семь студийных альбомов. Выход последнего под названием "No Tourists" состоялся 2 ноября 2018 года. 

Теги
Великобритания
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