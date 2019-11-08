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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Патриарх Александрийский внес в диптих главу украинских раскольников

Ранее иерархи выступили за признание томоса Константинопольского патриарха об автокефалии церкви Украины

АФИНЫ, 8 ноября. /ТАСС/. Александрийский патриархат внес главу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания в диптих в качестве предстоятеля новой автокефальной церкви. Об этом сообщил в Каире Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, видео с его выступлением в пятницу опубликовало греческое агентство церковных новостей Romfea.

Патриарх, в частности, заявил, что хочет сообщить в присутствии архиереев и посла Греции "о важном событии в церкви". "С сегодняшнего дня наш патриархат вписал в диптих православную автокефальную церковь Украины и ее блаженнейшего предстоятеля господина Епифания", - сказал Феодор II. После этого он попросил зачитать сообщение о признании ПЦУ, в котором говорилось, что в минувшем месяце иерархи выступили за признание томоса Константинопольского патриарха об автокефалии церкви Украины. Фотокопию этого документа также публикует Romfea.

Ранее это агентство сообщало, что Феодор II в пятницу на литургии в каирском Храме архангелов впервые помянул Епифания в качестве предстоятеля автокефальной церкви.

Александрийская православная церковь или Александрийский патриархат - автокефальная поместная православная церковь, которая занимает второе место в диптихе православных церквей. По преданию она основана апостолом Марком, а с 1920-х годов ведет активную миссионерскую деятельность в тропической и экваториальной Африке.

Архиерейский собор Элладской православной церкви (ЭПЦ) 12 октября признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ. Организация, созданная из двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата, получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Варфоломея. Оно стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом. Другие поместные православные церкви, до Элладской, не объявляли, что признают новую структуру канонической.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не помянул архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, зачитывая диптих с главами поместных церквей на литургии с духовенством Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 3 ноября в Москве. Прекращение поминовения предстоятеля Элладской церкви фактически стало прекращением евхаристического общения между церквями. Однако молитвенное общение с архиереями Элладской церкви, не признавшими раскол церкви на Украине, будет сохранено, согласно решению Священного синода РПЦ.

Раскол

Прежнее руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко, которое пришло к власти в результате государственного переворота зимой 2014 года, активно придвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая бы не была связана с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). В апреле 2018 года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой помочь в реализации этой идеи, а именно признать действующие в стране две неканонические структуры - Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь. В октябре минувшего года Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей этих непризнанных мировым православием церковных структур и объявил, что приступает к процессу предоставления томоса об автокефалии. В декабре в Киеве при непосредственном участии Порошенко и под эгидой Константинополя прошел так называемый объединительный собор, который провозгласил создание новой церковной структуры под названием Православная церковь Украины, которой Константинопольский патриарх в январе этого года предоставил томос.

УПЦ МП сочла эти действия Константинополя нелегитимными и объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Теги
УкраинаРоссияСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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