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Bloomberg: суд Лондона не удовлетворил иск бывшей жены Потанина о разделе имущества

Cудья Лайонел Коэн встал на сторону ответчика и раскритиковал практику "бракоразводного туризма"

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отказал бывшей жене главы "Норникеля" Владимира Потанина в удовлетворении иска о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его информации, судья Лайонел Коэн встал на сторону ответчика, представители которого настаивали на том, что вопрос о разделе имущества экс-супругов уже был рассмотрен российскими судами. Судья также подверг критике практику "бракоразводного туризма" - подачи подобных исков в британские суды, которые часто принимают решения в пользу бывших супруг разводящихся миллиардеров. В пресс-службе британского суда пока не ответили на запрос ТАСС о предоставлении полного текста принятого Коэном решения.

Как ранее сообщали британские СМИ, Наталья Потанина рассчитывала отсудить у бывшего мужа £5,8 млрд ($7,05 млрд). Истица поручила ведение своего дела королевскому адвокату Чарльзу Говарду, в то время как Владимир Потанин воспользовался услугами знаменитого адвоката баронессы Фионы Шеклтон, которая специализируется на бракоразводных процессах. Прозванная в юридических кругах "стальной магнолией", Шеклтон ранее оказывала помощь в расторжении семейных союзов наследнику британского трона принцу Чарльз, его брату принцу Эндрю, сооснователю группы Beatles Полу Маккартни и другим знаменитостям. Трехдневные слушания по делу, на которых присутствовала проживающая в Лондоне Потанина, проходили в октябре.

Владимир Потанин занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2019". Его состояние издание оценило в $18,1 млрд.

Теги
ВеликобританияРоссияПотанин, Владимир Олегович
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