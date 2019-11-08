В Псковской области создали отделение Российского исторического общества

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Российское историческое общество (РИО) открыло в Псковской области свое отделение и определилось с кандидатурой его руководителя. Об этом в пятницу сообщил ТАСС член президиума РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский по итогам учредительного заседания псковской организации. Псковское отделение РИО будет работать на базе государственного архива региона.

"Состоялось сегодня первое заседание отделения Российского исторического общества в Пскове. Руководящим органам РИО нужно принять формальное решение по кандидатуре председателя совета отделения. Но это невозможно сделать без вот такого первого учредительного заседания здесь, на месте. То есть формально отделение сегодня открылось", - сказал собеседник агентства.

В ходе заседания его участники заявили, что псковское отделение будет создано на базе государственного архива Псковской области. А его директор Валерий Кузьмин был выдвинут участниками собрания на должность председателя регионального отделения РИО. Его кандидатуру планируется утвердить в президиуме общества в Москве.

"В этом решении я вижу отражение общественного запроса на изучение истории и популяризацию трудовых и военных подвигов, которые были совершены на псковской земле. Уверен, что такой командой, которая собралась на учредительном заседании, можно будет добиться впечатляющих результатов", - сказал в ходе заседания губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"За последние годы российскими историками была проведена колоссальная работа по обработке и оцифровке существующей информации. В этом процессе активное участие принимали эксперты нашего архива, библиотек, университета, музеев. Даже в разрезе Псковской области остались сотни событий, которые повлияли на судьбы тысяч людей, но никогда не имели широкой огласки", - продолжил он.

Губернатор отметил, что рассчитывает на активное участие РИО в ряде проектов, которые реализуются на территории Псковской области. "В первую очередь, это проект "Без срока давности", подготовка и проведение юбилейной 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Для нашей области каждое из этих событий имеет принципиально важное значение, со своей стороны я обещаю поддержку всех инициатив, которые будет реализовывать региональное отделение, и постараюсь лично участвовать во всех ключевых событиях, которые будут происходить", - заявил глава региона.

О Российском историческом обществе

Российское историческое общество было создано в 2012 году. Среди учредителей: Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж, президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. В настоящее время в обществе состоит более 60 организаций, открыто более 40 отделений. Главная цель РИО - объединить усилия государства и граждан для формирования российской исторической культуры, популяризировать отечественную и мировую историю, сохранить национальную память.

Председателем Российского исторического общества является директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В деятельности РИО принимают участие министр просвещения РФ Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон.