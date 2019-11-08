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В РЭО заявили, что решение кабмина по тарифам на мусор снижает рентабельность отрасли

Ранее премьер Дмитрий Медведев исключил налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду из факторов, учитываемых при определении тарифов на обращение с бытовыми отходами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Рентабельность компаний, занимающихся отходами, снизится в результате постановления правительства по тарифам. Об этом сообщает в пятницу Российский экологический оператор (РЭО) - головная компания отрасли управления отходами.

Как сообщалось ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду из факторов, учитываемых при определении тарифов на обращение с бытовыми отходами.

"Де-факто это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с пяти до четырех процентов, в подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что оператор не полностью согласен с разделом документа, который касается определения расчетной предпринимательской прибыли, хотя по этому вопросу есть судебные решения. "Другие изменения в постановлении носят технический характер. В основах ценообразования не учтены многочисленные расходы, которые возникают у региональных операторов, а именно: создание и поддержка биллинговых систем, расширение и ремонт контейнерного парка, разработка систем контроля качества работы", - отмечается в сообщении.

Компания также уточняет, что остались нерешенными проблемы в тарифном регулировании, например, вычитание из расходов региональных операторов средств, которые они выручили от продажи вторичных ресурсов.

"Получается, чем хуже работаешь и меньше вторсырья выбираешь, тем выше тариф. В этой связи мы предлагаем доработать систему регулирования, создать стимулы для региональных операторов сортировать отходы, внедрять раздельный сбор, снижать объемы захоронения отходов", - добавили в РЭО.

О проблеме

Тема тарифов на вывоз коммунальных отходов обострилась на фоне старта в России реформы мусорной отрасли с января 2019 года. Реформа призвана сделать рынок прозрачным, а обращение с отходами - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

Однако в некоторых регионах ценообразование на эту услугу складывалось с нарушениями, что вызывает социальную напряженность. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. Он отметил, что рост тарифов на мусор "не должен быть галопирующим", и если он неизбежен, то на него нужно так реагировать, чтобы "регионы не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".

Глава ФАС Игорь Артемьев в середине октября заявил, что в целом ряде регионов корректировка тарифов "в сторону понижения неизбежна". При этом гендиректор реализующего реформу Российского экологического оператора Денис Буцаев считает, что говорить о снижении тарифов до полноценного анализа расходов региональных операторов некорректно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНовая система обращения с ТКО
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