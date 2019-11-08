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Пять памятников жертвам Холокоста откроют в России в ноябре

Это будет сделано в рамках мемориальной программы "Вернуть достоинство"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Жертвам Холокоста будут установлены в России пять памятников в рамках мемориальной программы "Вернуть достоинство" за пять дней с 11 по 15 ноября. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Все пять памятников появятся на местах массовых казней, которые нацисты проводили на территории нашей страны во время оккупации <...> Большинство казненных - старики, женщины, дети - были мирными советскими гражданами еврейского происхождения, обреченными на уничтожение только из-за своей национальности. Разрешение на открытие на этих местах гранитных обелисков со Звездой Давида и плит с именами погибших Российский еврейский конгресс получил от местных администраций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Памятники, по информации РЕК, появятся на местах массовых расстрелов в Ставропольском крае и Смоленской области. В Ставропольском крае мемориалы и плиты с именами будут открыты в понедельник, 11 ноября, в селе Дивное, во вторник, 12 ноября, - в станице Григорополисская, в среду, 13 ноября, и пятницу, 15 ноября, - в станице Подгорная и селе Солдато-Александровское. В этих населенных пунктах во время Великой Отечественной войны нацистами были убиты 1125 человек, преимущественно - евреев. В четверг, 14 ноября, будут открыты плиты с именами жертв в городе Велиж Смоленской области, которых более чем 3 тыс. человек, большинство из них были сожжены заживо.

Программа "Вернуть достоинство", действующая с 2009 года, объединяет усилия фонда евангельских христиан России "Эвен Эзер", Центра "Холокост", региональных еврейских общин, местных активистов и краеведов. С момента создания программы в России открыто 67 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны. В рамках проекта также ведется восстановление имен и поиск новых мест захоронений. Проект реализуется на частные пожертвования.

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